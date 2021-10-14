因應振興五倍券的推出，8大部會加碼推出振興券，由客委會發行的40萬份面額500元客庄券2.0，今天下午3時30分抽出第一波10萬名幸運兒，由身份證字號末2碼「81」以及末3碼「900」的民眾中籤，共10萬744人抱得客庄券。

根據8大部會振興券抽籤規則，每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次，登記客庄券抽籤人數791萬8464人，本周中籤率僅1.27%。

客委會表示，接下來連續3周的周四都將辦理「客庄券」抽籤，共計發出40萬份客庄券，並於最後一次抽籤時(11月4日)舉行公開儀式暨用券記者會，宣告客庄券用券時間；尚未登記客庄券的民眾，在10月29日前都可以於行政院振興五倍券官網登記。

客委會指出，將於10月25日統一發送第一梯次中籤民眾領取票券簡訊，中籤民眾在收到領券簡訊後，點開簡訊中連結並輸入身分證字號後四碼後即可取得客庄券QR Code，預計11月中旬開始用券，民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，消費折抵後不足額部分可依店家提供之服務，選擇以現金、行動支付、信用卡等方式或使用振興五倍券支付自付差額，使用期限至111年4月30日止。

此外，客庄券QR code經截圖或儲存後可轉讓給家人使用，然因轉讓而產生爭議需要自行負擔法律責任，客委會與執行廠商不提供任何形式補償或賠償。