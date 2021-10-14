大陸宮廷劇《後宮甄嬛傳》開播至今已10年之久，仍是不少人心目中的經典大戲，劇中的演員也因此跟著水漲船高，尤其是女主角孫儷，更是因此紅遍華語圈。不過，當年執導該片的導演卻表示，原本飾演甄嬛的第一人選不是孫儷而是另有其人，讓所有人震驚不已。

甄嬛在劇中的個性及形象層次豐富多變，從年少時期的天真爛漫，到成年後的步步為營、機關算盡，甄嬛每個階段的轉變都考驗著演員的演技，孫儷便憑著自然又精湛的演技成功駕馭，並擄獲大批觀眾的心。不過，當年導演鄭曉龍心目中最理想的演出人選不是孫儷，而是飾演「皇后娘娘」的香港女星蔡少芬。

甄嬛在劇中的個性層次豐富，孫儷也完全詮釋。（圖／微博@旺仔牛奶中原區代言人）

導演鄭曉龍認為蔡少芬不僅外型亮麗，演技也十分卓越，因此對她提出演出邀請，但蔡少芬認為，自己的年紀與甄嬛年輕貌美的形象有落差，加上拍攝當時她正懷著身孕，而甄嬛在劇中有不少下跪的動作，讓她經過審慎評估後決定放棄這個角色，轉而飾演地位崇高，外表和藹、內心歹毒的皇后娘娘，沒想到更加適合。

不過，鄭曉龍也點出蔡少芬讓他十分頭痛的問題，那就是台詞。他在拍戲時有個習慣，必須一邊看又一邊聽演員說台詞，才能適時糾正演員的聲調及情緒表現，對於他來說只要做到了這點，戲就完成了一半，但蔡少芬不擅長說普通話，遇到較為吃重的大戲時，蔡少芬為避免分心會直接講廣東話，鄭曉龍只能一邊看著監視器並戴著耳機看劇本，才能確認演員的情緒。而其中一段廢后的橋段，蔡少芬雖全程用廣東話演出，但精湛的演技還是讓鄭曉龍忍不住大讚她的專業。