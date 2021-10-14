前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，遭判刑3年8月定讞，消息傳出時趙建銘正在台南麻豆新樓醫院骨科看診，院方表示，趙建銘醫師不想回應此事，為維護病人權益，也請不要至診間打擾。

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蘇罵不要臉拒道歉 藍黨團明提告
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