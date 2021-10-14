涉內線交易案被判入獄 趙建銘看診中不願回應 15:302021/10/14 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統陳水扁女婿趙建銘每周於台南麻豆新樓醫院骨科有兩天門診。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，遭判刑3年8月定讞，消息傳出時趙建銘正在台南麻豆新樓醫院骨科看診，院方表示，趙建銘醫師不想回應此事，為維護病人權益，也請不要至診間打擾。 BNT到貨破500萬劑 想打的人卻越來越少 網推4原因 蘇罵不要臉拒道歉 藍黨團明提告 #趙建銘 #內線交易案 #看診 #回應 #台開內線交易案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－大亞雙多助陣 填權息邁步 04:102021/10/14 證券．權證 網美跑趴斷片2年後驚見真相 慘遭2男粗暴性侵崩潰陷低潮 12:182021/10/14 娛樂 竹縣擬增加1席議員 地方爭取峨眉獨立選區 04:102021/10/14 地方新聞 大陸限電限氣 不限居民過暖冬 04:102021/10/14 焦點新聞 世衛公布染新冠長期症狀 衛福部將訂診斷碼因應 13:082021/10/14 生活 黃子佼遭批做廣播不認真 發長文喊冤「放話元凶瘋傳是他」 12:062021/10/14 娛樂 桃園砂石廠廠長涉滅證遭羈押 04:102021/10/14 地方新聞 金鐘影帝李銘順完美詮釋「大師眼中的美」 12:062021/10/14 房市新訊 昔因王祖賢離婚 謝玲玲收天價贍養費錢滾錢成富婆超級豪宅曝光 11:132021/10/14 娛樂 范雲反罷免 前藍委怒轟：3＋11害台立委還有什麼資格救陳柏惟 08:462021/10/14 政治 城揚新成屋買氣旺 2個月賣八成 04:102021/10/14 財經要聞 社會熱門新聞 不斷更新》高雄城中城大樓大火死傷遽增 確認46死亡41傷 - 社會 鹽埕城中城惡火死傷慘重 PTT首PO爆料文警列重要證據 - 社會 花52萬買「城中城」等都更 一場奪命大火變鬼樓 他嘆：都沒了 - 社會 高雄第一鬼樓遭火噬 從繁華淪為廢墟 40年傳說曝光 - 社會 內線交易纏訟16年 阿扁女婿趙建銘判刑3年8月將入獄 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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