美國食品暨藥物管理局（FDA）科學家今天說，他們沒能及時取得足夠資料，針對嬌生COVID-19疫苗追加劑的申請進行分析。不過，FDA審核嬌生的研究後提出一些警示。

美聯社報導，FDA科學家張貼在網路的評估提及嬌生公司（Johnson & Johnson）數據缺漏，對抗Delta變種病毒保護力的資訊極少，因此無法做出嬌生追加劑是否有足夠證據的有力結論。

FDA顧問15日將開會評估嬌生追加劑的風險及益處。嬌生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗屬於單劑型疫苗，其他疫苗至少要施打兩劑。

FDA科學家在審核中多次提及，嬌生公司許多研究因取樣太少而有其局限性。他們指出，嬌生主張追加劑應在首次注射疫苗後6個月施打，其佐證的數據來自一種免疫反應衡量測試，但這種測試尚未獲得驗證，敏感性也可能不足。

使用不恰當的評估工具，與嬌生更大型的兩劑試驗數據進行比較時，可能難以取得有意義的結果。

FDA科學家亦指出，由於Delta感染個案不足，嬌生在那項更大型的試驗中，無法評估相隔近2個月施打兩劑，對目前全球盛行的Delta變種病毒效力如何。

FDA及美國疾病管制暨預防中心（CDC）上月核可輝瑞／BNT（Pfizer Inc and BioNTech SE）針對部分高風險成人的COVID-19疫苗追加劑，但莫德納（Moderna）及嬌生的申請尚待兩家公司補齊資料後才會繼續審核。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101014