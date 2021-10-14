高鐵台南路段發生人員闖入 部分列車延誤 15:422021/10/14 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣高鐵今(14)日下午13:48於台南路段發現人員闖入，造成部份列車延誤。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵表示，今(14)日下午13：48於台南路段發現人員闖入，行經該路段列車立即停車以確保安全。經駕駛確認列車設備無異常，並立即通報鐵路警察，14：35由鐵路警察將闖入人員帶離，列車陸續恢復運轉。高鐵表示，此事件造成部份列車延誤，敬請旅客見諒。 無畏三級警戒月虧500萬 餐飲老闆要靠庶民小吃找回榮光 五倍券殺很大 中部聯手搶商機 #高鐵 #台南 #人員闖入 #列車延誤 #台灣高鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南一中張睿玹、鄭弘煒設計線上訂餐 點餐便利免群聚 10:382021/10/14 寶島 高鐵鼓勵大學生出遊 推2個月秋遊專案 13:452021/10/13 生活 羞辱立委藐視國會 國民黨要求撤換蘇揆 04:102021/10/14 焦點要聞 鹽埕城中城惡火老人受困 她從台南衝回家跪地泣：爸媽在8樓沒出來 08:562021/10/14 社會 不滿遭排擠開刀房刺殺女同事 成大醫體循師林光宇今入監 13:412021/10/14 社會 台南這樣玩超方便！送房客暢玩文創園區 走3分鐘就到飯店 19:302021/10/13 生活 東奧桌球銅牌鄭怡靜返鄉送暖 慰勞防疫人員、回饋母校 18:562021/10/13 生活 選址5搶1 江聰淵推高鐵宜蘭新站 04:102021/10/13 生活新聞 央行升息的時候到了 04:102021/10/14 時論廣場 桃園金牌好禮 進駐湖口服務區 04:102021/10/14 地方新聞 修路發現5億年前神秘洞穴 內部如迷宮令人驚嘆 14:552021/10/14 搜奇 生活熱門新聞 客庄券幸運兒出爐 2組身分證尾號抱走500元 - 生活 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 國文老師痛哭 一張告示單「完全看不懂」 到底寫什麼 - 生活 千元i原券首抽出爐 快看身份證「這2組」中獎 - 生活 最年輕死亡個案 24歲男打AZ後在家身亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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