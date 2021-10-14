台灣高鐵表示，今(14)日下午13：48於台南路段發現人員闖入，行經該路段列車立即停車以確保安全。經駕駛確認列車設備無異常，並立即通報鐵路警察，14：35由鐵路警察將闖入人員帶離，列車陸續恢復運轉。高鐵表示，此事件造成部份列車延誤，敬請旅客見諒。

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