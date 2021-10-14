高雄市城中城大樓今凌晨2時許發生火災，目前初估至少20人不幸罹難，台南市消防局見狀也立即對轄內複合型高樓展開消防演練。新北市長侯友宜今表示，這次看到高雄市城中城大樓火災造成估計20多人不幸往生，看到新聞痛心難過，無辜生命因大火往生，對往生者給予無限追思感傷，希望可以記取教訓，讓往生者可以得到撫卹照顧。

侯友宜表示，轄內11樓以上的甲類複合式大樓有將近90棟，公安小組平日半年內就針對建築物消防安全設備做檢修、申複，智慧消防演練也不斷要求，相關公安、消安、消防智慧演練一定要做好，另外也會強化複合型高樓公共安全，公安小組已立即要求工務、經發等單位研擬公安強化措施。

侯友宜說，轄內有7棟像三重天臺等超過30年以上的老建物，從現在開始優先辦理消防搶救演練，希望透過不斷演練檢查公安、消安，希望不要讓憾事發生，針對30年以上複合性大樓會強化檢查、了解，希望有效預防。

消防局長黃德清表示，轄內90棟複合式大樓目前都有做檢修申報，也沒有雲梯車無法進入的狀況，消防局除了會執行硬體設備書面審查，也都會實際到現場檢查，有違規就限期改善，沒改善就懲罰，未來針對超過30年以上的大樓希望透過演練進一步加強，讓消防人員熟悉各大樓的送水口、緊急消防梯等設備。