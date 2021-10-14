苗栗縣南庄鄉「新夏泰客音樂會」將在16日登場。（南庄鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真

苗栗縣南庄鄉「新夏泰客音樂會」將在16日登場。（南庄鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

金風吹爽，正是出遊苗栗縣南庄的最佳時刻，也是最適合「賞樂」的季節，南庄鄉第13屆「新夏泰客音樂會」，將在16日登場。獲得國際認證慢城的南庄鄉，是新住民、賽夏族、泰雅族以及客家人共居的好地方，各族群間相處融洽、產業與人文相互結合，讓民眾來此共享和諧融合的音樂會。

今年的新夏泰客音樂會中，豐富的樂舞及藝術底蘊更是展現多元文化不可或缺的元素之一，活動當天將邀請各個不同族群共度美好且繽紛多彩的「浪漫盛宴」，這不僅僅是一場浪漫音樂會，更是趟心靈之旅，期望每位參加者能在活動中感受到南庄在地悠然而多彩的慢生活步調，創造專屬於自己的「南庄回憶」。

音樂會活動將於10月16日上午10時在南庄遊客中心戶外廣場熱力登場，現場還有農特產品文創市集、泰好聽音樂饗宴、玩心爆棚手作DIY、客家歌舞表演等精彩演出，持當月發票兩張可兌換DIY材料組，打卡按讚分享可兌換紀念小禮，數量有限！送完為止！

「新夏泰客」的活動宗旨，顧名思義在於傳遞族群間團聚唱歌舞蹈，希望透過互動交流而能共榮共好的族群融合意念。祖靈、土地、音樂傳承代表著各族群文化及歷史人文的核心，展現民族的獨特性格，讓音樂的傳承及傳唱有了不同的意義。希望藉著音樂舞蹈作為媒介，施展熱情以感染社會大眾主動參與活動，並精緻文化的主題性，讓所有與會者成為活動長期粉絲，提昇對活動的好感度與口碑，逐年建立活動品牌的能量，奠定往後各種文化交流的基礎，打造本鄉表演的殿堂，並達成音樂傳承及多元族群和諧共榮的活動目的。