搭上振興券熱潮，Richart Life與生態圈夥伴路易莎咖啡推獨家限定優惠，31日前每周指定時間至Richart Life領取限量「路易莎五倍券」，前往提供信用卡／數位支付服務的實體門市出示優惠券畫面，並刷台新卡／台新Pay消費可獲飲品85折優惠。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，該行自去年建構Richart Life生活金融生態圈後，創新的腳步從不間斷，今年陸續於全台四大超商、新光三越、路易莎咖啡開通使用Richart Life台新Pay支付服務功能，且在全家便利商店、7-11統一超商、路易莎咖啡（部分百貨商場門市除外）開通台新Point點數折抵服務，讓民眾可使用台新Pay支付同時使用台新Point折抵，1點可折抵1元，點點成金。

包國儀指出，首次登入Richart Life的咖啡愛好者，輸入推薦碼「LOUISA」即可獲贈台新Point 50點，等同一杯路易莎中杯美式黑咖啡，可立即體驗台新Pay點加金的折抵快感。

Richart Life建立以台新Point為核心的點數生態圈，並運用區塊鏈技術的點數整合平台讓運作更有效率。包國儀強調，透過API串接各式商戶點數，讓客戶所擁有的合作夥伴點數於Richart Life點數集合帳戶中清晰呈現，更能靈活兌換。點數整合平台搭配台新自有錢包─台新Pay，消費同時也可同步折抵使用手邊的台新點數，將台新Pay點加金支付作為點數最有效率的去化出口，讓民眾可善用自己累積的每一點，點點都不浪費。