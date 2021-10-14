第三季國安基金委員會議已在2點半左右開完，會議從2點開始，約30分鐘結束，半小時會議中，國安基金委員高度聚焦三大國際經濟變數對台股帶來的影響，不過國安基金相關官員指出，台灣股市本益比為全球最低、同時台股現金殖利率在全球僅次於英國，相信這些外資都看得到，一旦外資要將資金在全球市場之間進行調整，相信仍會看好台灣。

相關官員也指出，會中認為台灣目前有足夠的基本面將對股市形成有力的加持，包括台灣目前經濟狀況可說近年來最好，例如，出口增加3成、投資也有所增加，而振興五倍券等政策的推出，接下來將嘉惠服務業，改善失業問題，這些利多，相信外資都看得到，至於近來的賣超，相信只是投資部位的調整，有出就會有進。

外資動向成為會中最受矚目的焦點。據指出，近二周來，國安基金都密切關注外資賣超對台股造成的衝擊及引發台股震盪的程度，目前由於台股大盤隨美股連動、有漲有跌，尚未發生「失序」狀態，包括台股今日亦以紅盤作收，因此會中並未討論護盤，但對於近來國際經濟情勢的變化，特別是外資進出台股的狀況，則有相當的討論。

儘管外資上週以來多日賣超台股，但國安基金目前觀察尚未到非理性撤出的地步，而是基於商業判斷而對台股部位所作的調節，因此還不到國安基金必須出手的時機。不過相關官員也強調，該注意的國際經濟、地緣政治等變數，國安基金一直都在密切持續的觀察，從未鬆懈。

在今日國安基金委員會議上，所聚焦的國際經濟情勢變數，主要包括了中美對抗等地緣政治的問題、能源危機引發的全球通膨問題、美國縮表及購債的問題，包括已從中國擴大到印度的限電危機、美國聯準會縮減購債規模以及啟動升息的時點、中國的共同富裕政策及不動產風暴等，均在討論之列。其中，限電危機從中國開始到印度，不但已越滾越大成為全球危機，並引發能源和原物料價格飆漲，且在缺能、原物料價格上漲的雙重夾擊之下，進一步使食品、造紙等基礎民生工業的生產鏈受到衝擊，接下來會使通膨壓力更大，國安基金亦高度對此關注對於聯準會在縮表、升息方面的影響。