高雄大遠百繼今年六月份駿駿樓管單手伏地挺身創下臉書直播佳績，同時帶動業績成長後，此次再度搭上時事熱潮，近期最夯話題Netflix韓國神劇《魷魚遊戲》紅遍全球，由樓管扮演劇中角色，變裝直播大搶週年慶業績，透過123木頭人、拔河、打彈珠…等經典趣味遊戲，引起粉絲們熱烈共鳴，直播收看人數爆棚，有效達到遠百周年慶宣傳的目的。

高雄大遠百即日起（10/14-10/27）推出「遠百週年慶VIP預購」同享週年慶獨家回饋，讓民眾提前享有週年慶才有的促銷優惠，化妝品、內睡衣當日單筆滿2000元送200元、滿10000元再加送250，百貨服飾當日累計滿5000元送500元，大家電則是單筆滿10000元送1000元，數位3C（含APPLE）、MUJI無印良品刷12大銀行指定信用卡單筆分6期刷滿10000元也可獲贈500元十足抵用券，享5％回饋；全館購物刷14大銀行信用卡單筆分期滿6000元再加送200元十足券，讓回饋多更多。

高雄大遠百店長黃友誠經理表示，百貨、購物商場在五倍券與振興加碼助攻下，人潮與業績雙雙成長，雙十國慶連假剛過，百貨業界正式進入週年慶大戰，讓2021疫後的百貨週年慶出現「低門檻、高回饋」歷年最猛的狀況。週年慶是百貨公司年度重頭戲，也是回饋最高的檔期，原本週年慶才有的優惠門檻2000元，今年特別在正式開打前推出「遠百週年慶VIP預購」即日起（10／14－10／27）同享週年慶滿千送百及銀行刷卡禮等獨家優惠；今年最特別的是在政府推出振興五倍券及高雄市政府經發局加碼推出的高雄券，以及遠東百貨獨家加碼的「遠百振興券」，三券助攻下，讓回饋高達100％，也讓週年慶預購未演先轟動。

自振興五倍券上路以來，除了高單價的3C商品、家電表現亮眼外，化妝品及百貨服飾業績也被「振興」不少，民眾持紙本振興五倍券於高雄大遠百全館單筆消費滿3000元，即可兌換遠百振興券2200元；持紙本振興五倍券消費滿5000元還可兌換高雄券1000元；也就是說：民眾持紙本振興五倍券於化妝品、內睡衣單筆滿6000元即可獲贈6000元抵用券（抵用券600元+高雄券1000元+遠百振興券4400元），不用高門檻也可享破紀錄百分之百的高額回饋，讓民眾呼朋引伴衝一波，也讓第四季業績更加樂觀！遠百週年慶預購開跑，為提供民眾更豐富家多元的商品，大舉引進快閃櫃及大型商品特賣共同創造週慶榮景；即日起至十一月四日一樓中庭獨家引進來自北海道的巧克力ROYCE’，凡購買任一原價商品即可以350元加購限量巧克力洋芋片乙盒，特別的是現場還有油漆桶洋芋片到貨，喜歡的民眾要買要快。同時讓大家期盼的小米快閃店於地下一樓和民眾見面，精選商品全面超低價特惠，要買要快！

同時，即日起至十月二十日止於高雄大遠百九樓特賣會場推出破天荒「購物狂歡祭」歐美日韓10大品牌-萬件彩妝保養品全面1折起，從清潔、保養到彩妝…等用品一應俱全；我的心機全系列面膜等商品全面1折起；來自長庚醫學團隊的FORTE、露得清精選商品全面2折起；還有寶齡富綿生技、統欣生物科技也推出特惠商品大搶商機，民眾持紙本振興五倍券於全館消費滿5000元再加贈1000元高雄券，享受回饋趁現在。另外點點成金紅利回饋活動正式開跑，HAPPY GO卡友只要親持HAPPY GO卡及身份證件即可至九樓客服中心辦理，扣點數200點贈100元紅利券，扣500點可獲贈250元紅利券，點數越多換越多；聰明的卡友立刻將點數轉換為紅利券成為周年慶的購物金，點點不浪費。