黃母在「爆料公社」貼千字文和判決書，透露她的擔心和無奈。（取自「爆料公社」∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市去年11月發生黃姓女子持刀刺傷母親社會案件，嘉義地檢署依家庭暴力殺人未遂罪起訴後，黃女一審依傷害直系尊親屬罪被判刑1年10個月，受害黃母在臉書貼千字文，指屏東挖眼案發生後，很怕女兒出來會繼續傷害她和其他子女，嘉義地方法院今說明判決內容，指黃女殺傷母親屬於偶發事件，沒有殺人犯意，才變更起訴法條。

被害黃母在《爆料公社》心痛發千字文，除還原事發過程，也說女兒一直以她精神狀況有問題這個理由，請律師為她辯護，說她長期憂鬱症有吃藥，也跟法官說因為黃母讓她吃嘉義診所的藥，不是在台中原本吃的藥，病情才會加重，加上自己因經濟因素沒有請律師，本來應該是殺人未遂案，卻以一般傷害罪結案，輕判了1年10個月。

黃母說，女兒繼續上訴到高等法院，想爭取無罪釋放，因為覺得刑責太重了，指自己跑法院這段時間已心力交瘁，原本來以為一切都是公平的，只要照實說就可以讓女兒接受應有判決，但事實卻不是如此，表示自己懷胎10月養育她成人，真的無比心痛，只希望女兒能得到她應有的判決。

黃母還說，如果第二審判得更輕，真的很怕女兒出來再繼續傷害家人，尤其最近發生屏東挖眼案，連社區管理員也都說他們很擔心，如果大女兒放出來危害到其他人怎麼辦？小女兒也聲援黃母，指媽媽曾要將姐姐強制送醫，但在醫院辦手續時，姐姐偷跑出來鬧上警局，警察說沒辦法強制送醫，畢竟她當下沒有自殘或傷人行為，「家人都為了她心力交瘁」。

今嘉義地方法院發言人嘉義地方法院庭長兼發言人周俞宏表示，本案雖檢察官以家暴殺人未遂案起訴被告，但合議庭根據黃母診治醫院說明，黃母到院意識清楚，穿刺傷大概1公分，考量本案是偶發衝突，被告拿水果刀只是要驅離母親出房間，並沒有對致命部位攻擊，也沒有往外追砍，而是在房間等警方查獲，認定沒有殺人犯意，而變更起訴法條，認定僅構成傷害直系血親尊親屬罪。

周俞宏也說明，黃女雖抗辯有長期睡眠障礙，患有精神疾病，而影響當時行為和控制能力，合議庭認定，黃女都有按時服藥，而且事後鑑定結果，被告在案發前後辨識力和控制力都沒有顯著下降，所以不符合刑法19條減輕其刑規定，依法判刑1年10個月。

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