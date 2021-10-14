新北市已連續多天維持0確診，從9月以來除了幼兒園Delta群聚感染外，新北僅有零星4例Alpha病毒個案，疫情相對穩定。新北市長侯友宜今表示，這段時間新北市個案、桃園個案目前仍然穩定控制中，採取逐漸放寬方向，但要回到正常生活，還是需要努力提升疫苗接種率，盼年底前民眾第2劑疫苗覆蓋率可達6成。

侯友宜說，穩定控制疫情會告一段落，不過國外有些已經打完第2劑甚至第3劑的國家，仍然遭到Delta病毒肆虐，國內目前第2劑接種率不到2成，除了要將阻絕於境外發揮效果外，也要努力將疫苗接種率大幅提升，年底看到中央疫苗會陸續進來，第二劑接種希望現在快速提升。

侯友宜表示，年底台灣可拚到第2劑疫苗覆蓋率達5、6成以上，且保持良好防疫習慣戴口罩，生活就能放寬到安全新型態模式，也希望收到接種簡訊的民眾可以快去打疫苗，提升保護力，早日回到安全生活。