國內老牌輪胎廠泰豐經營權大戰15日落幕，落幕前夕，泰豐14日發布重訊公告，委由外部專業人士鑑識獨董獨立性報告出爐，三名獨董均符合獨立性，並未違背獨董職責。隨著泰豐經營權大戰暫告一段落，泰豐遭市場派解任三席獨董一事也隨之落幕。

南港輪胎去年就瞄準泰豐桃園中壢廠高達2.8萬坪的土地開發利益，二年豪砸逾五十億元，吃下泰豐過半持股。泰豐今年8月底舉行股東會，會前雙方你來我往，互不相讓，南港更提案解除三席獨董職務。

市場派、南港副董趙國帥批評，獨董李天祥、左偉莉違反獨立性，李天祥是崑山科大校長，泰豐董座馬述健是崑山大學董事，質疑李天祥獨立性；左偉莉曾任泰豐副總，也不適任獨董。此外，李天祥、左偉莉、周倖如在董事會上，對泰豐孫公司FTNA應收帳款轉列資金貸款800萬元案並未善盡獨董職責。

泰豐董座、泰豐馬家第三代馬述健雖曾反駁，李天祥早在他任崑山科大董事前就是校長，他無法影響李能否續任校長，且泰豐獨董都很正當，並未犯錯，何必要換？

泰豐8月底舉行股東會，南港最後挾過半股權優勢，通過解任三席獨董職務一事委由外部專業人士做鑑識會計專案。

泰豐因此委由萬國法律事務所、偉盛聯合會計師事務所陳麗秀會計師，對李天祥、左偉莉、周倖如三位獨董是否有遵循獨董職責，出具鑑識會計報告，鑑識報告日前出爐，泰豐14日發布重訊公布結果。

據泰豐重大訊息內容指出，李天祥、左偉莉任職獨董期間，符合獨董資格，和泰豐並無直接或間接利害關係，也符合《證交法》規定。李天祥、左偉莉、周倖如在董事會上對FTNA應收帳轉列貸款案也未違背獨董應盡職責。

此外，李天祥是崑山科大校長，馬述健雖為崑山科大董事，但馬述健從未擔任崑山科大校長遴選委員會的董事代表；左偉莉雖曾任泰豐副總，但她2009年3月就轉任晶睿通訊會計副總10餘年，她的會計資歷符合法令對獨董要求，並不可因左偉莉曾任職泰豐，就否決她的獨立性。

針對FTNA應收帳轉列貸款案，鑑識報告指出，美國商務部對台灣課徵高額反傾銷稅，嚴重影響泰豐和FTNA營收，造成FTNA有短期資金需求，由於美國融資利率高，未免融資利息過告，泰豐因此同意FTNA延後支付帳款，並將逾期收回應收帳款，轉列為資金貸與，以因應FTNA短期資金需求，「三席獨董也都了解FTNA應收帳款轉為借貸原委，在董事會上並無表達意見，並沒有違背獨董應盡職責。」

泰豐15日舉行臨時股東會，南港可望挾過半股權優勢，順利拿下泰豐經營權。臨股會前，南港輪胎榮譽董事長林學圃和馬述健二度協商，最後南港拿下三分之二董事會席次、6席董事，泰豐馬家則保住2董、1獨董，共3席董事，隨著改選落幕，泰豐經營權之爭可望暫告一段落，後續兩方是否能夠和平共治成為市場上觀察的焦點。