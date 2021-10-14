37歲香港男星高鈞賢2005年曾參加「香港先生」比賽，最後獲得冠軍出道，近年他原本在大陸發展，去年簽約邵氏兄弟，將重心轉回香港，傳聞主因是想維持與「億萬千金」女友吳玥彤感情。昨(13日)晚間高鈞賢出席新劇殺青宴時，意外自曝與吳玥彤決定當回朋友，他更指希望未來能找到願意跟他搭地鐵的女孩，一句話讓吳玥彤出局。

高鈞賢2014年和TVB約滿隨即和經紀人改到大陸發展，曾演出《山海經之赤影傳說》等戲，去年他將經紀約簽給邵氏，傳是為了經營感情，他與身家不凡的吳玥彤一年多前在朋友介紹下認識進而交往，女方小他12歲，因聚少離多一度分手，高鈞賢為了維持這段感情才將工作重心轉回香港，希望爭取更多相處時間。

高鈞賢昨稱與吳玥彤目前只是朋友關係。（圖／翻攝自mattkobe、cayley.nyt IG）

外型美豔的吳玥彤擁有35E傲人上圍，過去曾參選港姐，因美貌引發話題，但最後出局，後來她再接再厲參加亞姐比賽，闖進前5強後止步，而吳玥彤的雙親在大陸從商，傳聞累積了上億身家，也讓吳玥彤獲得「億萬千金」封號，平時常在IG分享出國遊玩、買名牌包、坐遊艇出遊的美照。

日前港媒直擊高鈞賢和吳玥彤到商場約會如同一般情侶，沒想到昨晚高鈞賢受訪卻大翻盤，據《香港01》報導，高鈞賢表示：「大家試過一起相處，但最後還是覺得當朋友好」，又問是否算交往過？高鈞賢表示算是曖昧關係，但並非正式交往，「我所謂的正式交往，我會帶她去見我家人」，又強調自己已經到了適婚年齡，當然會想結婚，至於是否會再考慮和吳玥彤認真交往？高鈞賢說：「暫時做朋友是好的，但我還是喜歡搭地鐵的女生，我想找一個女孩可以跟我一起搭地鐵比較好」。