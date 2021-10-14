至8月底止，在建工程3162億元已突破歷史新高，中鼎（9933）指出，到2025年，國內潔淨能源、美國再生燃料、中國大陸煉油石化。國內水資源投資、廢棄物處理、軌道運輸、高科技擴廠等領域的潛在商機，高達6千億元以上。預期未來5年，營運成長無虞。

由於中鼎在10月，聯手法商阿爾斯通（Alstom）集團，承攬台北捷運「南北環線機電系統工程統包案」，合約金額約新台幣255.15億元；以及9月，攜手德商西門子能源，承攬「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫統包工程」，因此，市場預期，中鼎在建工程金額，到年底前，還會再創新高。

中鼎指出，集團是國內唯一有能力執行天然氣氣化設施與儲槽統包的工程公司。在2025年，包括永安接收站、台中接收站等天然氣接收站相關設施，潛在商機就有約1500億元。

至於美國市場，由於拜登政府強力支持綠能環保產業，美國多州政府祭出再生燃料的獎勵政策，預計商機約新台幣150億元。

而2019年到2025年，國內有多座再生水廠新計畫、高科技園區也持續積極規畫再生水處理廠。政府則規畫在桃園、新竹、嘉義、台南、高雄等地新增5座含投資／興建／營運工作的海淡廠計畫，整個潛在商機也超過1000億元。

未來3年，國內預計有9座都市廢棄物焚化廠新建、整改或擴建計畫擬採投資／興建／營運模式發包；中鼎強調，這些計畫潛在商機約1400億元，是集團積極爭取的標案。

台灣半導體龍頭持續擴充產能，至2023年，將投資1000億美元建置產能。台灣電子廠佈局南向國家建立新供應鏈，預計投資東南亞10年破百億美元；爭取高科技市場商機，中鼎指出，集團有從規畫設計、廠房興建、無塵室等全方位服務的優勢；並可結合海外據點，追隨台商擴展全球。

今年前三季累計合併營收474.11億元，年增21.81％，高在建工程帶動營收，市場預期，中鼎今年營運可望營收、獲利雙升。