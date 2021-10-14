盧廣仲停工將近半年宣布11月20日回歸舞台舉辦演唱會，地點選在剛啟用的高雄流行音樂中心，成為首位在此舉辦大型售票演唱會的歌手，屆時將同步以線上售票直播方式雙軌進行，不僅打造逼真臨場感，且疫情後首開唱也開出超佛心回饋票價，除了現場座位票價最低699元起，線上票價僅要289元。盧廣仲說：「快一年沒有登台演出，緊張又期待，終於要唱新歌給大家聽了！」

盧廣仲結束去年「春季巡迴」演唱會後，疫情影響下原定今年八月小巨蛋計畫也確定延期到明年，歌迷望穿秋水終於等到今年首場大型演唱會，消息一公佈許多歌迷表示已準備好搶票大戰。為了這場別具意義的演出，盧廣仲也挑戰諸多新嘗試，除了開放現場觀眾，還以線上直播售票方式呈現，讓無法來到高流的小隊員，也能零時差搶聽新歌。

此外，配合場館格局，這次舞台設計將以橫式塊狀結構呈現，加入視訊強化擴增實境、人臉辨識、熱感應、KINECT等各項影像科技藝術，除了享受震撼視覺新技術，盧廣仲也將首次使用高流的全台唯一沉浸式音響，以即時3D空間混音工程，嘗試模擬現場音場設計。