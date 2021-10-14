中印持續在邊境對峙，居住在邊界的印度村民活在恐懼之中，要求撤離。

中國與印度持續在邊境拉達克地區對峙，CNN預言中印邊境可能會比台海早一步失控，居住在當地的印度村民鎮日活在恐懼之中，擔心衝突會全面爆發，他們因此要求印度政府協助他們遷至其他地方居住。

中國大陸解放軍與印度軍隊於2020年6月中旬在邊境東拉達克加勒萬谷（Galwan Valley）爆發血腥衝突後，兩國之間的緊張局勢升溫，那場衝突造成20名印度士兵死亡，解放軍至少4死，是中印之間50年來最慘烈的衝突。

印度打造連通拉達克及克什米爾的隧道。（圖／美聯社）

香港《南華早報》旗下的「本週亞洲」（This Week in Asia）報導，自此雙方在邊界部署數萬兵力及武器，新德里在拉達克地區大幅推動基礎建設，包括修建道路、直升機停機坪、機場跑道等，另外還建造連通拉達克及克什米爾的隧道，除了大幅縮短交通時間，在下大雪的冬季也能暢行無阻。

不過兩方緊張局勢仍舊未能趨緩，10日第13輪軍長級會談甚至傳出破裂，讓美國有線電視新聞網（CNN）預言，中印邊界可能會先失控，比台海情勢早一步爆發衝突。

「本週亞洲」指出，中印衝突及印度在拉達克地區的軍事集結已經嚴重影響到當地人的生活與生計。50歲的嘉爾松（Gyalson）與家人居住在拉達克鄰近邊界的楚舒勒（Chushul），家族世世代代住在這裡，不過因為中印仍持續對峙，他現在考慮搬到其他地方，村民們普遍擔心兩國可能全面爆發衝突。

印度軍隊在村莊的軍事集結也愈來愈大，新德里先前才宣布要在靠近中印邊界「實際控制線」（Line of Actual Control）的村莊蓋地下避難所，與克什米爾邊境村莊的地下碉堡類似，能夠保護村民免於遭到迫擊砲及槍戰波及。

不過這項碉堡計畫反而加深村民的恐懼，當地人根本不想要碉堡。地方議員斯坦津（Konchok Stanzin）表示，比起建造地下碉堡，政府不如協助村民們遷居，當地人因為中印衝突「活在恐懼之中」。

另一名當地居民諾布魯（Nobru）表示，中印衝突代表村民能用的土地更少了，「因為中國入侵，我們失去了牧場，而且我們仍舊無法進入印度控制的區域，因為軍隊不讓我們靠近邊界。」

嘉爾松指出，「我們無法進入我們的牧場，這讓我們愈來愈難餵飽我們的牛，牛就是我們的生計。」

諾布魯說：「我們不能生活在2支軍隊醞釀衝突的地方。」