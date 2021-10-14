有鑑於新竹市今年1至9月發生外送員交通事故107件，其中包含1名死亡案件，新竹市監理站與新竹市警局交通隊辦理機車外送員交通安全教育訓練，包括學科及術科的訓練以及針對外送員經常發生事故的肇事原因進行說明。另外，新竹市監理站、警察局交通隊也於元培醫大辦理宣導活動，為加強學生對大型車輛視野死角與內輪差潛在危險認知。

新竹市監理站、竹市警交通隊舉辦外送員交通安全教育訓練。（新竹市警局交通隊提供／邱立雅竹市傳真）

外送風氣興盛，大街小巷都看得到外送員身影，但外送員交通事故頻傳，新竹市監理站與新竹市警局交通隊辦理機車外送員交通安全教育訓練，交通隊隊長陳俊誠14日上午前往新竹客運駕訓班，分析並說明外送員經常發生事故的肇事原因。

新竹市監理站則進行包含學科及術科的重點訓練，除講解路權重要性並實際操作緊急煞車、轉彎要領、變換車道及防禦駕駛，透過紥實的教育訓練學習及交通安全認知，向外送夥伴宣導使其瞭解正確的用路安全觀念，而注意到危險的事前預測與防範。

另外，為加強學生對大型車輛視野死角與內輪差潛在危險認知，新竹市監理站、警察局交通隊也在元培醫大共同辦理宣導活動，將大貨車駛入校園示範，透過「行車前安全檢查」、「轉彎特性與姿勢」、「煞車特性」等課程講解及實車操作，強化學生防禦觀念。

現場交通隊提供交通安全月系列明信片4款，推出「你寫卡片我來寄」活動，邀請同學們寫卡片寄給最要好的朋友，不同於手機用另一種文書傳情的方式來推廣交通安全，這樣免費又好康的活動深受現場同學們的歡迎。