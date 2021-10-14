國民黨高雄市黨部主委許福明上任後，今（14）日首度到高市議會拜訪黨籍議員，與副議長陸淑美見面熱情相擁。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市黨部主委許福明上任後，今（14）日首度到高市議會拜訪黨籍議員。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市黨部主委許福明上任後，今（14）日首度到高市議會拜訪黨籍議員，他強調，將以最快的速度提出市長人選及市議員提名辦法，會整合泛藍力量，選出一個最適當、最強人選，發揮母雞帶小雞作用，力拚重返執政、議會過半。

高市副議長陸淑美表示，歡迎許福明再次回到高雄，許是大家的老朋友，對於高雄有很深感情，兩次在高雄擔任主委期間深受各界讚賞與好評，希望未來在許主委的帶領之下，國民黨能愈來愈好，也期待明年市府能夠重返執政、議會也能過半。

高市議會國民黨團總召童燕珍提到，許主委深耕高雄、了解高雄地方生態，也有經歷豐富的輔選經驗，未來市議會黨團也會和市黨部緊密結合，共同監督市政，為市民看緊荷包、守護高雄，相信明年市府和議會一定能雙喜臨門。

有關明年2022市長及議員選舉，外界尤其關注藍營推出的市長人選，許福明強調，目標當然是希望未來重返執政、議會能夠過半，中央也相當重視高雄，目前已著手找尋適當人選。

許福明表示，我們要把餅做大，也要整合過去一些泛藍的力量，選出一個最適當、最強的人選，發揮母雞帶小雞的作用，帶領我們向前衝；議員提名部分已和童燕珍初步交換意見，針對各選區選情著手進行了解，之後將蒐集各議員建議與想法，再報請中央才能盡快確定提名相關辦法與方式。

此外，針對今日凌晨鹽埕區城中城大火事件，第一時間許福明也隨即指示區黨部同仁至現場關心並了解情況，協調在地陳美雅、蔡金晏兩位議員前往關懷協助，也將安排黨籍議員一起協助受災戶後續安置等相關事宜。

童燕珍表示，國民黨黨團也將針對此次嚴重的公安事件，高雄市內的老舊危樓、消防公安等問題對市府提出質詢，並要求市府有人要負起該負的責任。