台北市今無本土病例，北市衛生局說明，新增4例境外移入，從美國、烏克蘭、菲律賓入境。衛生局也提醒學生，沒有在校園接種，也未1922預約平台登記的學生，聯合醫院仁愛院區10月16日上午加開BNT門診，可以前往接種。

有關校園BNT疫苗接種，歐佳齡說，147所學校、14萬3千多人皆種已全數完成，但還有3千多名學生沒有在學校接種，提醒學生若有在1922登記，可在10月15日至18日到預約院所接種，若學校沒有接種、預約平台也沒有登記到，有請聯醫仁愛院區，16日上午加開學生BNT門診。

歐佳齡指出，國高中的學生有給他們一張「小叮嚀」，有教育局也有名冊給醫院，只要符合學生身份，確認沒有在學校施打，即可在仁愛院區施打。

對於花博疫苗接種站亂象，針對哪些地方改善？歐佳齡表示，每天接種完後會檢討、改進，昨天有民眾提出需求，今各局處加派150人力去維持秩序、提供長輩協助，同時運用場內跟場外調配，不會讓他們久候或淋雨，今天比昨天相較起來獲得大幅改善。