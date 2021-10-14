日本製鐵公司主張日本豐田汽車與中國鋼鐵大廠寶山鋼鐵涉嫌侵害特殊鋼材專利，今天向東京地方法院各提出約200億日圓（約新台幣49.53億元）損害賠償訴訟。

日本讀賣新聞、日本經濟新聞報導，同樣代表日本的企業針對專利侵害鬧上法庭，在日本實屬罕見。

日本製鐵主張遭侵害的專利，是影響馬達消耗電力及出力等性能的「無方向性電磁鋼板」，經常被用在電動車（EV）及混合動力車種（HV）的馬達等處。

日本製鐵除了求償，還特別針對豐田汽車聲請禁止在日本境內製造及販售電動車的假處分，但目前不清楚對象車種。

豐田汽車對此回應說，有關這次日本製鐵提訴，應該由材料製造同業間進行協議，「我們對於被提告感到非常遺憾」。

豐田汽車表示，他們在跟材料製造廠進行交易時，都會跟對方確認沒有牴觸到他人專利；有關這次的電磁鋼板，在跟對方簽署交易合約前，也跟製造商確認未侵害其他公司專利才簽約。

寶山鋼鐵是全球鋼鐵龍頭中國寶武鋼鐵集團子公司，提供給豐田汽車的鋼材成分等被日本製鐵認為侵害專利，而這些鋼材被安裝在豐田日本市售電動車內，讓日本製鐵因而提告。