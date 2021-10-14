全球自去年到爆發新冠肺炎以來，各國均祭出禁止「人與人連結」措施，迫使性工作者生活陷入困頓，英國一名29歲應召女郎佩瑞（Nicola Parry），育有一名6歲兒子，為了母女倆生計，只好將客人到回家中交易，附近居民透露，佩瑞一天至少接客10名男子，可是常常一早就有整排車停放路邊等光顧，屋內還不時傳出啪啪時發出的呻吟聲，鄰居受不了報警，逼得她轉移陣地，卻也因此讓她「在家接客」情事曝光，吃上官司。

據《每日郵報》等外媒報導，佩瑞在2020年11月至今年2月期間，為了可能安心攬客，就把6歲的兒子請鄰居照顧，因為疫情競爭者不多，自己也有幾分姿色，生意當相好，有時還得請同行好友幫忙，可是天天常有眾多不同面孔男子進進出出，住處附近變得複雜，甚至有女鄰居被誤認也是性工作者，遭到陌生男子騷擾。

佩瑞遭多次檢舉後，被迫轉移陣地，不料一次接客卻慘遭一名惡客拳打腳踢，被打得鼻青臉腫，全裸衝出門到車陣中求救，警方獲報到場，一問才知她是因為賣淫惹禍上身，當場將她逮捕帶回警局偵辦。

佩瑞的護律師出庭時對法官表示，佩瑞因為疫情沒有收入，為了養6歲大的兒子，只好將客人帶到家裡從事性交易。可是法官查出，佩瑞染有毒癮，最終判定她需接受6個月勒戒，1年社區服務、罰款以及相關損害賠償。

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