苗栗縣施打疫苗進入第12期，由於中央預約系統非常混亂，可施打疫苗較多，為怕民眾混淆，苗栗縣政府特別規畫時程表，供民眾參考，如果民眾仍然搞不清楚，請直接洽詢各鄉鎮市衛生所。

中央「公費疫苗預約平台」第12期規劃，將提供BNT疫苗第1劑，以及莫德納和AZ疫苗第2劑，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流相關對象及期程說明如下：

一、第1階段規劃：

(一) 符合資格對象：

10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任1條件：

1. BNT第1劑：30歲以上民眾。

2.莫德納第2劑：7月16日前已接種莫德納第1劑55歲以上民眾。

3. AZ第2劑：7月30日前已接種AZ第1劑38歲以上民眾。

(二) 預約分流時程：

1. BNT第1劑：10月18日上午10點至10月20日中午12點。

2. AZ第2劑：10月19日上午10點至10月20日中午12點。

3.莫德納第2劑：10月19日下午2點至10月20日中午12點。

(三)施打時程：10月22日〜10月27日。

二、第二階段規劃：

(一) 符合資格對象：

10月13日中午12點前已意願登記民眾，且符合下列任1條件：

1. BNT第1劑：23歲以上民眾。

2.莫德納第2劑：7月16日(含)前已接種莫德納第1劑18歲以上民眾。

3. AZ第2劑：(1) 7月30日(含)前已接種AZ第1劑18歲以上民眾。

(2) 7月31至8月6日(含)已接種AZ第1劑45歲以上民眾。

(二) 預約分流時程：

1. BNT第1劑及莫德納第2劑：10月25日上午10時至10月27日中午12點。

2. AZ第2劑：10月26日上午10點至10月27日中午12點。

(三) 施打時程：10月28日〜11月3日

1. BNT第1劑：10月28日─10月31日。

2.莫德納及AZ第2劑：10月28─11月3日。

苗栗縣政府衛生局表示，苗栗縣65至68歲長者，在7月16日前施打第1劑者，莫德納第2劑接種採造冊免預約，陸續由村里長或村幹事通知接種，衛生局規畫大鄉鎮市由醫院承做設置社區大型接種站及人口較少之鄉鎮別則由當地衛生所執行疫苗施打，請長者們依通知前往接種，呼籲長輩不用擔心，接到通知就去打。