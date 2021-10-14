勞動部部長許銘春今天率隊前往工地勞檢，發現有22項缺失，現場要求2處停工、共開罰27萬元。（林良齊攝）

勞動部部長許銘春今天率隊前往工地勞檢，發現有22項缺失，現場要求2處停工、共開罰27萬元。（林良齊攝）

為因應2025能源配比，大潭電廠正如火如荼的趕工，勞動部部長許銘春今天率隊前往工地勞檢，發現有22項缺失，現場要求2處停工、共開罰27萬元，她說，處分不是目的、改善才是重點，主辦單位應做好衛生管理才能保護好勞工。

大潭電廠由台電核火工處主辦，經費超過1000億元，擬提供316萬瓩的總裝置容。許銘春今天率領職安署同仁勞檢，也關心現場移工作業狀況。

許銘春表示，近年來營造業重大職災頻傳，因此在今年年初訂為營造業減災年，將「勤查嚴罰」，她說，每一位勞工背後都有家庭，唯有降低職災的發生才能保護勞工，而重大工程更應做為表率，10月起將密集針對各重大工程勞檢，應把勞安視為最重要事項，才能有工安。

台電董事長楊偉甫則說，會逐項檢視職安署的處分，並要求施工單位應落實改善，雖然工期緊迫、但仍符合預期，也會把缺失的部分，平行展開至所有的工地進行。

此外，許銘春也提及，為落實營造減災，因此推動如把營造業勞檢場次從5萬場增加至6萬5000場，1至8月營造業重大職災死亡人數75人，較近年同期平均的99人減少24％，今年到目前有進步，但零職災才是追求的目標。