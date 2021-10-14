高雄鹽埕區「城中城」大樓今凌晨發生大火，整棟樓12層全陷入火海， 至下午4時已45人死亡，創下26年來死亡人數最多的火災，一名前往支援的消防員在PTT發文，指城中城是個環境複雜、糟糕且難以搜救的集合住宅，但仍有人活下來。他表示，要從大火地獄回來，創造逃生空間、趴在地上慢慢呼吸等救援是關鍵求生術。

這名自稱是消防員的網友在PTT發文指出，今天「城中城」大樓的大火，花了2小時火才慢慢撲滅下來；他表示，「城中城」這種老舊、充滿雜物、住滿人的集合住宅發生大火，就知道情況不是很好，但還是有老人家因為行動不便，把自己鎖在房門內逃過一劫。

該消防員表示，在大火中自救有2招，首先，若是一、二樓遇到火警，可以拚拚看用跳的，或是趁火勢小逃生，而三樓以上，不要往下逃或是衝上頂樓，而是要做好逃生空間，最好選有窗戶的房間，關上門把門縫塞緊，但不要堆積雜物堵門，第二步打開窗戶呼救，若火煙從窗戶外面往內就關上窗，趴在地上慢慢呼吸，等待救援。

此外，該名消防員指出，想把握逃生時間，務必要在房間內裝住警器，這樣火災一來才有時間被叫醒，然後做到求生待救方法，住警器在五金行都有賣，弱勢也可以申請，希望這些自救方法，能降低更多的災難傷亡。