好市多的肉桂捲前陣子引起一陣旋風，因為香氣十足又好吃一度造成瘋搶。有網友發現好市多出現一款新的肉桂捲，上面鋪著滿滿的白色乳酪糖霜，引起網友熱烈討論「寫了5、6年意見表，終於回來了」。

一名網友今(14日)在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他發現好市多出一款新的肉桂卷，與上次的可頌口感不同，這次是鬆軟的麵包體，上頭還鋪滿了一層白色乳酪醬，看起來相當好吃的樣子。

這次的肉桂捲口味是「乳酪糖霜」，6入299元，等於一個不到50元，CP值相當高，原PO買回家吃過之後表示，「也太有誠意，一樣很甜但是沒有死甜，可以接受」。

貼文一出立刻引起網友討論，「隔這麼多年終於重出江湖了，這才是我記憶中的好市多肉桂捲啊」、「寫了5、6年意見表，終於回來了」、「這個才是正宗的的肉桂捲！ 糖就是要整個蓋過麵包」、「我看到滿滿的熱量跟罪惡感」、「這糖霜，過分了」、「螞蟻出發」。