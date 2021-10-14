近日氣候逐漸轉涼，人們需要保暖衣物保暖，流浪動物也需要溫暖，合隆羽藏推出浪浪也過冬「羽藏傳愛，幸福暖被」的活動，即日起至11月30日，號召民眾把家中二手舊被、毛毯、床單、毛巾等，包裹寄至合隆羽藏大園工廠，即可上網填寫抽獎表單，此次活動與鬍鬚張、金合利鋼刀、蘭精台灣纖維、董氏基金會等共同響應，提供上百份的好禮回饋給一同送暖的參與者，若家中無二手衣被可捐贈，也可以透過於合隆羽藏臉書粉專參與相關分享活動，獲得抽獎資格。