浪浪也要過冬 業者號召民眾捐二手被送溫暖 16:132021/10/14 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 浪浪也過冬，疫情下持續送暖毛小孩。（合隆與藏提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日氣候逐漸轉涼，人們需要保暖衣物保暖，流浪動物也需要溫暖，合隆羽藏推出浪浪也過冬「羽藏傳愛，幸福暖被」的活動，即日起至11月30日，號召民眾把家中二手舊被、毛毯、床單、毛巾等，包裹寄至合隆羽藏大園工廠，即可上網填寫抽獎表單，此次活動與鬍鬚張、金合利鋼刀、蘭精台灣纖維、董氏基金會等共同響應，提供上百份的好禮回饋給一同送暖的參與者，若家中無二手衣被可捐贈，也可以透過於合隆羽藏臉書粉專參與相關分享活動，獲得抽獎資格。 大陸限電限氣 不限居民過暖冬 官田菱角節登場 邀遊客吃美食、採紅菱 享受樂活小旅行 #羽藏 #合隆 #活動 #浪浪 #過冬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 好食券竟能買情趣用品 綠委吐槽：經濟部要再檢討 11:032021/10/14 政治 邱勝翊兄弟齊做公益護浪浪 04:102021/10/14 娛樂新聞 Yahoo奇摩祭日本代購優惠 「振興五倍券專區」買就抽5000購物金 10:332021/10/14 生活 社評／周邊緊張考驗大陸戰略定力 04:102021/10/14 焦點新聞 送也沒人要！城中城黑歷史現形 遭譏「鬼樓」房價超低 10:592021/10/14 社會 疑人為縱火 鹽埕城中城大火12死32傷 警帶回4人調查 11:362021/10/14 社會 台中慈明高中舉行「敬老恤貧」活動 落實教育即生活之目的 13:382021/10/14 寶島 名額年年秒殺 後龍鎮公所秋季健走活動開始接受報名 16:342021/10/14 寶島 響應世界糧食日 家樂福啟動「食際555行動」 10:302021/10/14 生活 高雄大遠百周年慶14日登場 掀起預購熱潮 15:442021/10/14 生活 9樓住戶目擊2樓冒煙急滅火 火勢太大瞬間陷入火海 08:122021/10/14 社會 生活熱門新聞 200萬張動滋券今年少了1用途 網勾選完秒後悔 - 生活 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 客庄券幸運兒出爐 2組身分證尾號抱走500元 - 生活 男友喪母她心疼 竟秒嫁準公公：送你新媽媽 - 生活 國文老師痛哭 一張告示單「完全看不懂」 到底寫什麼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。