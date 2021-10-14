北市議員林穎孟12日踢爆北市府登錄打過期AZ疫苗，市府澄清是批號登錄錯誤，沒藏、也沒打過期疫苗。怎料林穎孟14日再爆，北市又有第2家醫院登錄注射過期疫苗，她相信市府又會說「誤植」，但到底又出錯幾次才能正視市民感受？北市府表示，了解狀況後回應。

林穎孟表示，系統顯示，第2家醫院也登錄注射了K004C過期疫苗，她13日就已提醒市長柯文哲要清查，但沒人要聽，事實就是出錯的不只1間醫院。

北市議員林穎孟14日再爆，北市又有第2家醫院登錄注射過期疫苗。（摘自林穎孟 台北市議員臉書／張穎齊台北傳真）

林穎孟說，民眾的健保快易通系統顯示注射過期疫苗K004C的問題，受害者有多少人、範圍多大、是否也發生在其他醫院或其他過期批號？北市府應全面清查、補救、改善管理問題，並應提出充分證據，將調查結果完整公開，讓這些大量的受害民眾可以信服和安心。

她表示，結果柯白天在記者會承認錯誤要改善，晚上忙著說這些白紙黑字的系統資訊是在抹黑他，完全沒有打算好好徹底清查，也沒有打算好好向這受害的249位市民道歉，1家醫院「誤植」249位市民資料，柯卻說這是個案，第2家醫院又發生同樣的情形。

林穎孟說，還有其他3位受害者陳情，8日都在康寧醫療財團法人康寧醫院注射疫苗，回去看健保快易通，同樣顯示注射到3日過期的K004C批號AZ疫苗；昨晚她的陳情人私底下說，聽完柯的記者會，只看到口頭說明，看不到具體證據，還是心理覺得怕怕的、不踏實，很擔心自己的身體出狀況。

「柯到底能不能感受這些市民的擔憂？到底要出錯幾次，才會正視市民的感受呢？」林穎孟直言，她相信市府回應又會說是「誤植」，但要再次呼籲市府立刻徹查包含K004C在內的所有過期疫苗接種紀錄，錯誤不能一再發生，更必須向當事人好好道歉！

北市副市長蔡炳坤、北市府發言人陳智菡、北市衛生局均回應，了解狀況後將回覆。