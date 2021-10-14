北市內湖區「我們的」托嬰中心，保母廖筱萍2018年6月底照料11月大李姓男嬰時，以身體強壓他19分鐘，想哄男嬰入睡，卻造成李窒息死亡，士林地院14日宣判，與廖共同照顧的另名保母蘇昭伶、班主任徐育質，未善盡防範、督導之責，各處2年及1年10個月徒刑，負責人黃祥官則無罪。

保母廖筱萍壓死男嬰，去年10月即遭法院判處3年6個月，士檢檢察官調查後，去年認為黃祥官有管理責任、班主任徐育質有監督責任、當時也在場的保母蘇昭伶則早已知情，卻未及時防止悲劇發生，依業務過失致死起訴3人。

保母蘇昭伶開庭時聲稱，確實看過廖用身體抱著小孩、再壓他的頭，而且不只一次，強調她已多次反映給班主任，案發當天她得知廖又做這種事，想要看望男嬰時，對方卻已無呼息，認為自己有盡到防護責任。

班主任徐育質則稱，托嬰中心有許多行政事務要處理，但遭法官駁斥，指中心主要工作就是照顧小孩，不是做行政事務，另質問蘇姓保母有反應廖的不當照顧行為，徐有無寫在工作紀錄？有無做出適當處置？徐只能回答「沒有」。

負責人黃祥官則稱，托嬰中心經市府多次稽查，場地及員工資格、人數均符合規範，且曾獲評鑑甲等，主張有營造合適的托嬰環境。

士院14日決判，蘇及黃各依業務過失致死，處2年、1年10個月有期徒刑，負責人黃祥官則無罪。