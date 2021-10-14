後龍鎮公所秋季健走活動，將開始接受報名。鎮長朱秋隆歡迎大家一起來。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮公所秋季健走活動，路線圖如圖。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

後龍鎮公所每年秋季舉辦的健走活動，已是當地最受歡迎活動之一，參加民眾，每年遞增，動輒數千人與會，場面相當壯觀，今年受疫情影響，延至11月舉辦，今年主題定為「迎向後龍迎向你」，代表當你迎向後龍的懷抱時，後龍也歡迎你，鎮長朱秋隆歡迎各地民眾都能前來參與，領略後龍之美。

朱秋隆表示，每年的秋季健走活動，主要希望民眾漫步在後龍這個樂活小鎮中，除了體驗人文風情、探索小鎮的多元風貌，也能愈走愈健康，找回心靈的平靜。

今年的健行路線，將從後龍國小出發，走台1線接新港三路，途經閩式英才書院、客家圓樓，再原路折返回到後龍國小，來回共7.4公里。

後龍鎮公所表示，由於年年報名秒殺，請欲參加健行民眾，在10月18日上午8：30開始，可用網路或現場方式報名。其中網路報名共1000個名額，現場報名共2000個名額，額滿為止。現場報名請於10月18日起，周一至周五上班日上午8時30分至下午4時30分，至後龍鎮公所一樓填寫報名表，請鄉親把握機會。

鎮公所也呼籲，網路或現場報名，請擇一報名，勿重複報名，重複報名者將取消資格，報名成功者，於活動當天完成報到，並全程參與健走活動，可獲得鎮公所準備的精美小禮物及摸彩券一張。

朱秋隆也提醒鄉親，健走雖為戶外活動，但防疫措施也不得馬虎，參與健走的民眾須全程佩戴口罩，做好酒精消毒、測量額溫，保持戶外1公尺社交距離，保護自己也保護別人，希望後龍的美景和活力，能給予大家更多的動力和信心，抵抗病毒，迎向健康新生活。網路報名請至： https：／／forms.gle／hPbcq96MMWzH2jv8A或至臉書「後龍鎮公所」粉專搜尋活動相關資訊。