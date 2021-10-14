43歲女星楊皓如曾是娛樂、生活時尚線記者，外型姣好、言詞犀利大膽，轉戰演藝圈後成為各大談話節目的常客。近日她上節目透露曾被粉絲性騷擾，竟在直播時打出露骨留言，感到非常不舒服。

楊皓如和丈夫Michael（許元禮）結婚超過十年，育有一對兒女，即便已是人妻人母，但美豔外型和敢言個性卻會帶來一些困擾，她最近在節目《媽媽好神之俗女家務事》表示，因為念大眾傳播科系，加上曾是娛樂記者，跑線時被誤認為傳播小姐，她忍不住自嘲：「我的外表就是跟違禁品在一起。」

更誇張的是，楊皓如有時候在家裡開直播聊天，也會遇到以為她很大膽的男網友，直接留言：「我可以舔一下妳老公下面嗎？」楊皓如內心大驚，「你真的覺得我可以聊這麼開嗎？你哪裡覺得我可以跟你聊這個？」想不到該網友變本加厲，提出「三人行」的要求，楊皓如把留言拿給老公看，老公同樣覺得很過分，於是嚴肅地提醒該位網友注意言詞，「如果你要繼續這樣講，我可能要把你封鎖，如果你真的只是覺得可以跟我們兩個開玩笑，那我跟你說，這個我們會介意。」高EQ的回應讓主持人季芹、佩甄感到佩服。