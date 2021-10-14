天王劉德華是許多人心目中的完美男神，不僅謙虛善良，敬業精神更是令人敬佩，和他合作過的人都讚譽有加，日前資深主持人李秀媛翻到過去訪問劉德華的照片，回憶起劉德華私底下是個非常暖的人，還忍不住大讚對方：「注定要紅一輩子！」

現年60歲的李秀媛過去曾得過金鐘獎，主持能力備受肯定，日前她在臉書發文回憶：「感覺上國慶慶典已經離我好遠，年輕的時候和謝佳勳主持過好多年的晚會，還曾經聯手張菲。」透露自己過去曾接觸過許多大明星，其中最讓她讚賞的就是劉德華。

李秀媛透露，「摸著良心說劉德華真的非常棒，怎麼紅也不端架子」，坦言當時主持完電影首映會，劉德華還脫助理來電感謝，「親切、謙和、有禮，注定要紅一輩子，心態極好對自己的自制力強、要求也高，能有今天的成就真心敬佩」，直言劉德華就是演藝圈裡最好的榜樣。

貼文一出，立刻引來沈春華狂讚，「秀媛真正凍齡美少女」，更勾起不少粉絲的回憶，「好珍貴的回憶都湧上心頭．好好珍藏」、「看到大明星年輕時的樣子！真難得！」、「記得當年國慶日時必看的節目」、「永遠的回憶」、「好羨慕啊！非常棒的經歷」、「這麼多年過去我還記得繞著地球跑這個節目」。