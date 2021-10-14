有「高雄第一鬼樓」之稱的「城中城大樓」14日凌晨驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海，淒厲嘶吼、救命聲四起。消防局一口氣出動31個分隊前往灌救，消防局長表示，下午3時許已有87人送醫，其中46人確定死亡，41人受傷。對此，前台中市立委顏寬恒表示，「高雄加油！天佑高雄。為傷者祈福，為逝者哀悼」。

高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨失火，大樓內部擺放大量雜物，為火勢撲滅再增難度。截至14日下午3時，已46人死亡。（圖/民眾提供）

消防局表示，現場火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，且建築物老舊室內雜物堆放眾多，使得救災行動困難。市長陳其邁、消防局長李清秀相關局處首長清晨均趕到場關心救災進度。

「城中城大樓」40年前完工，曾是全高市最繁華的大樓，大樓地上12樓、地下2樓，地下1樓曾是熱鬧的商場與歌廳，1至6樓為紅燈戶、商場及電影院，7樓以上為住家，頂樓曾是高級餐廳酒店。隨著商圈轉移如今沒落，只剩老弱婦孺及經濟弱勢人士居住，治安亦不佳，數年前管委會革新，才開始有改善，企圖擺脫廢墟鬼樓的惡名，沒想到竟發生火災。

對於高雄城中城大樓半夜惡火，顏寬恒14日下午在臉書發文為高雄祈福，「高雄加油，天佑高雄。為傷者祈福、為逝者哀悼，警消弟兄加油，醫護同仁加油」。

此外，前國民黨主席江啟臣，也透過臉書為高雄祈福，他表示，「這起事件，令人震驚與難過，願傷者平安、逝者安息，也向所有消防、醫護英雄致謝！一起為高雄祈福、一起為同胞集氣」。

高雄加油 天佑高雄 為傷者祈福 為逝者哀悼 #警消弟兄加油 #醫護同仁加油 由顏寬恒發佈於 2021年10月14日 星期四