為讓股東更早掌握股東會要討論什麼議案，金管會14日公布，2022年有314家上市櫃公司必須在股東會召開前30天，上傳股東會議事手冊及相關會議補充資料的電子檔，到公開資訊觀測站，比現行規定的21天早了7天，以利投資人落實股東行動主義。

金管會是分批推動，首波是規定上市上櫃公司在最近會計年度終了日實收資本額達新台幣100億元以上、或召開股東會其股東名簿記載的外資及陸資持股比率合計達30％以上者，目前共有314家公司，應在股東常會30日前，將股東會議事手冊及相關會議補充資料的電子檔，上傳到公開資訊觀測站。

證期局主秘高晶萍表示，這是為推動「公司治理3.0－永續發展藍圖」，強化上市上櫃公司股東會運作，所以研擬修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」，並預告30天，最快2022年股東會適用。

即為利投資人儘早知悉上市上櫃公司股東常會的議案內容，能有充裕時間了解股東會各項議案，鼓勵股東參與股東會行使其權利，所以提早上市上櫃公司揭露股東常會議事手冊資訊申報時間。

高晶萍並表示，依2021年股東會的情況來看，這314家上市櫃公司有92％以上，都能在股東會召開前30天上傳相關資料，執行上並沒有太大困難。