路透社援引消息人士報導，白宮近幾日來持續找來美國石油和天然氣生產商商討如何降低不斷上漲的燃料成本。

全球能源價格持續升高，已導致中國和印度等主要經濟體面臨能源短缺問題。而根據美國能源部的數據，美國每加侖汽油平均零售價格已經創下7年來新高，隨著冬季到來，燃油價格勢必進一步大漲。目前美國的油氣產量仍然低於2019年達到的高峰。

知情人士透露，白宮與能源公司的會談涉及數個問題，價格當然包括在內。此外，美國政府近幾個月來也一直在與石油產業討論限制甲烷排放的問題。

一名白宮官員表示，我們將密切關注原油價格，以及美國人在加油站付的汽油錢。我們將動用手中所有的工具來解決美國和全球能源市場中的反競爭手段，以確保能源市場的可靠性和穩定性。

由於合稱OPEC+的石油輸出國組織與其盟友限制產量，美國原油價格最近漲破了每桶80美元大關，為七年來首見。近幾周來，白宮已經與OPEC最大產油國沙烏地阿拉伯商討油價持續上漲的問題。

原油價格上漲亦帶動汽油價格節節高升，根據美國汽車協會（AAA）所統整的數據，美國每加侖汽油平均零售價格已經漲至3.29美元。美國能源部周三表示，今年冬天所有燃料的家庭取暖費用都將大幅上漲，尤其是取暖油和丙烷。

今年以來白宮不斷想方設法要解決各種供應鏈瓶頸，這些供應短缺的問題已經造成從肉類到半導體晶片等各種商品價格上漲。為了解決供應問題，美國總統拜登周三發布多項新措施，包括洛杉磯港的營運時間延長為每周7天、每日24小時，以及要求沃爾瑪、Target等主要零售商和聯邦快遞、優比速（UPS）等主要物流公司提高運輸量。此外，政府也將採取措施引進更多卡車司機，以加快貨物運送時間，並降低運送成本。