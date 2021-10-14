彰化芳苑俗稱鐵牛車的拚裝牡蠣搬運機，在非採收季節變身成觀光採蚵車上路攬客，而鐵牛車駕駛通常是當地老一輩的蚵農，而來自柬埔寨的潘文雅，熟練的駕駛鐵牛車，載著旅客穿梭蚵田，她說她嫁來台灣19年，採蚵、駕牛車都難不倒她，因為是唯一的女性，讓她成為芳苑最亮眼的牛車駕駛。

彰化芳苑俗稱鐵牛車的拚裝牡蠣搬運機，在非採收季節變身成觀光採蚵車上路攬客，來自柬埔寨的潘文雅，熟練的駕駛鐵牛車，載著旅客穿梭蚵田。（吳建輝攝）

彰化縣芳苑濕地海空步道開放後，成為新興熱門景點，唯美的風景加上「牛車採蚵」生態體驗，成為周末假日最夯旅程，22歲就嫁來台灣的潘文雅，說著一口流利台語，與先生在芳苑從事養蚵工作，農閒時就開著蚵車到海邊攬客，駕駛著比她高出一倍的採蚵車，也絲毫不畏懼。

22歲就嫁來台灣的潘文雅，與先生在芳苑當蚵農從事養蚵工作，從設置蚵架、綁蚵串、附蚵種、分蚵苗、到撿蚵、採蚵樣樣難不倒她。（吳建輝攝）

潘文雅表示，她柬埔寨家鄉沒有蚵仔，更不要說駕駛蚵車，從設置蚵架、綁蚵串、附蚵種、分蚵苗、到撿蚵、採蚵都要學，後來先生因故腿瘸，她一肩扛起所有工作，其中就包含開蚵車，現在農閒時也會到海邊載客，帶民眾體驗溼地挖文蛤、抓蚵螺，傳承芳苑特有的海牛文化。

彰化縣芳苑濕地海空步道，9月中旬開放啟用後成為新興熱門景點，唯美的風景加上「牛車採蚵」生態體驗，成為周末假日最夯的旅程。（本報資料照片）

她說，蚵苗從種到採要耗時一年半左右，還要靠老天爺賞臉，若颱風來可能會打亂所有蚵架，讓所有蚵仔漂走，整年買賣就泡湯了，近年沿海蚵農逐漸把重心放到觀光旅遊上面，這對農民的生計與推廣海牛文化，都扮演相當重要的角色。

潘文雅也說，縣政府積極推廣芳苑附近觀光，海牛文化與採蚵車生態旅行，都受到民眾的喜愛，但相關法令視乎沒有跟上腳步，讓農民左右為難，所以希望有關單位能夠重視，讓大家有合法生存空間，一起將芳苑的海牛文化與採蚵車生態旅遊發揚光大。

而最近她也開始跟著高齡82歲，芳苑最資深的海牛訓練師洪武雄學習訓練海牛，希望未來有機會也能成為芳苑首位女性海牛訓練師。