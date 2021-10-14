香港混血女星蔡宛珊（Sarika）去年捲入小三風波，從遭人奪愛的正宮變成搶人丈夫的小三，不過她沒受到影響，照常在社群網站分享生活近況，近日她曬出邪惡視角性感床照，卻因為下半身一部位，意外引起熱議。

蔡宛珊今(14日)開心在社群曬出美照，只見穿著背心搭小褲褲的她，由上往下拍得邪惡視角，讓她纖細蠻腰和美腿全都露，展現極致健康美，不過網友卻發現她下半身好像有些奇怪。

連男星林盛斌（阿Bob）都留言「不知為什麼，這張照片看起來有幻覺，你的腳好似…」，其他網友也紛紛表示「腳跟位置的確有錯覺，不甚雅觀」、「會令人誤會是男人」、「我也差點看錯，以為多了…」，意外引起熱議。

蔡宛珊是中印混血，外型亮麗、身材火辣，喜愛運動的她，擁有健康古銅膚色，2019年與夜店董事老公Raymond簽字離婚，當時傳出老公偷吃兩女，其中一人還是閨蜜姚子羚，但她不僅澄清已經離婚，也對前夫與姚子羚表達祝福，大方態度獲得讚賞。

未料時隔1年半，她從正宮變為小三，還大方承認與台灣女星林家璜的丈夫、刺青師Dust Wu交往中，面對外界的質疑，她也強調Dust Wu和林家璜已分居，正在辦理離婚手續，只是礙於疫情，暫時無法飛到台灣簽字，「所以絕對不是見不得光的。」

但林家璜卻間接打臉蔡宛珊說法，「分居不代表是要離婚，而是讓彼此先冷靜下來」，網友也認為還沒離婚就在一起，就是不對，對此，蔡宛珊也表示，男方有跟她解釋，兩人是和平分開，「他們一年前曾私下有協議，不想被公開，男友前妻在台灣，可能不想被提起這件事，才會不開心」，透露和男友感情好，似乎沒被謠言所影響。