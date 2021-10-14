2021年「TSAA台灣永續行動獎」獲獎名單公布，東海大學因在中長程校務發展中推動生態及社會、經濟、文化4大面向永續，此外，該校推動社會永續方面以「開放式養生村」的理念投入高齡社會議題實踐，總計奪下5面金牌及1面銀牌，是參與大學中獲獎數最多的學校。

在生態永續方面，東海以「一所大學守護一溪流」為主題，與台中市政府水利局、東海商圈周邊店家攜手，透過公私協力的方式投入東大溪水質整治改善，並加入公民參與、社區營造、生態復育、景觀營造的理念與行動，除獲永續行動獎外，還奪下台中市低碳永續城市傑出貢獻獎。

而在社會永續部分，東海以高齡議題的社會實踐，推出「開放式養生村」理念，今年擴大在西屯區樂齡樂活、幸福安老行動，此計畫不但連續4年獲教育部USR計畫深耕型的肯定，也奪下行動永續獎殊榮。另學校推動數位學伴計畫長達13年，帶領校內近30系所、1200名學生到偏遠地區，運用科技融入學習，也獲金獎。

經濟永續方面，東海推動「從雲端到AI，協助產業數位轉型與人才培育」計畫，2018年起就攜手亞馬遜AWS成立全台首創的雲創學院，持續培育產業轉型人才。另在文化永續，該校聚焦東海西側大肚山地區弱勢學童的教育翻轉與培力，推動「讓教育創生一個地區」行動，並與社區組織創建「大肚山地方知識平台」，逐步發展出互利共榮、永續共創的生態系統。

東海表示，今年評選5件計畫參賽，希望呈現近年來在4大永續各項行動的成果，顯示東海大學在積極落實SDGs的各項創新作法深獲肯定。