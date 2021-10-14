口臭不但會讓場面變得尷尬，還可能給人留下不好的印象。知識型YouTuber「77老大」近日拍片指出，會有口臭是因為「身體有熱」，像是肝熱、胃熱和肺熱等，通常難以用刷牙或嚼口香糖去除異味，因此他推薦可以治標、立即去除臭味以及治本、清熱芳香的7種食物。

1、去味消臭食物：柚子、薄荷葉

柚子可以消食芳香，除臭功效非常好，直接將柚子肉放進嘴巴內慢慢咀嚼，或將柚子皮泡入水中，就能夠清肝熱、紓解胸悶、改善偏頭痛，口臭的人喝一杯也會立刻化身「香嘴寶貝」。

而薄荷葉一樣可以放在嘴裡咀嚼或泡水，它能去清熱、殺菌，維持口腔的乾淨，並立即去除口臭，還可以防止壓力，讓人心情愉悅，效果比吃口香糖還要好100倍。

2、清熱降火食物：綠茶、蘆筍

火氣大、長痘痘、打嗝常有酸味的人，喝無糖綠茶不但能減緩口臭，舌苔厚、嘴破、便秘和胃食道逆流等問題也能有效改善，而且綠茶內的兒茶素可減少牙菌斑、抑制壞菌生長，維持口腔健康。

蘆筍具有維持腸道的功能，消除口臭的功力也很好，加入擁有清新、滋潤、安神效果的百合一起拌炒，就能改善因壓力引起的口臭、脾氣差和憂鬱。

3、健胃整腸食物：優酪乳、陳皮

原味的無糖優酪乳可以降低口中硫化氫的含量，同時它也具有養胃、滋陰、改善消化道環境的功效，幫助好菌滋生。

陳皮含有芳香性的揮發成分，泡茶或泡水喝，可以排除累積在腸胃道的積氣，還可以生津止渴、促進消化液分泌，入口時會有一股淡淡的果香，它就是抑制口臭的幫手。

77老大在最後也推薦了具備以上3種功能的「除臭之王」芹菜，不管是菸味、酒味還是其他不好聞的異味，都能夠很好地化解，只要切成芹菜棒咀嚼，裡面的高纖就可以幫助排便，也可以幫牙齒和口腔來一次「大掃除」，不僅能夠去除髒汙、清熱降火，還能夠讓口水大量分泌，嘴饞的時候吃點芹菜棒也能減肥，是個具備多功能的超強食物。