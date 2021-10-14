財團法人國家發展基金會、財團法人民權基金會、財團法人民族基金會，2018年遭黨產會認定，是國民黨之附隨組織，3個基金會不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認定，3基金會是國民黨授意捐助成立，駁回訴訟。可上訴。

北高行政法院認為，3基金會是欣裕台公司捐助的資金，且由國民黨授意捐助，況且基金會都設址在國民黨中央黨部，無償使用中國國民黨提供的辦公處所，內部之行政人員幾乎都是國民黨黨工。

合議庭表示，民族與民權基金會首任董事蘇俊賓及黃榮光在2016年辭任後，基金會檢送董事辭任資料予主管機關內政部之內部簽呈，承辦人是蓋用其在中國國民黨行政管理委員會之職章。

合議庭指出，3基金會無償使用國民黨提供之辦公處所，並以「無償或極低對價」使用國民黨黨職人員所提供之勞務，且是國民黨授意捐助設立資金，國民黨已經實質控制其人事及財務，其為國民黨附隨組織，黨產會處分並無違法，駁回訴訟。