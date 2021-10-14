視訊投保將成保險業日常行銷管道之一。金管會14日公布，已核准國泰人壽正式開辦視訊（遠距）投保業務，成為保險業第一家將視訊投保列為常態化行銷、投保管道者。

保險局副局長林志憲表示，金管會因應疫情開放保險業進行視訊投保試辦，共有8家保險公司申請，已核准7家試辦，其中國壽是第一家獲准試辦，並在6月15日就啟動試辦，期間4個月，到本月試辦期滿，且相關成果都符合當初申請試辦的指標，因此准許國壽正式開辦此業務。

國壽試辦的視訊投保系統CVX泰好保，是以WEBEX視訊會議平台，搭配國泰人壽的APP作電子簽章，到10月12日已有近5萬件保單是透過CVX平台投保，保險局14日正式核准CVX泰好保由試辦轉為正式開辦，是壽險業首例。

另外核准試辦視訊投保的六家保險公司，分別是7月1日已開始試辦的中國人壽，7月9日試辦的富邦人壽，8月23日試辦的全球人壽，另外還有新光人壽、富邦產險是11月才會開始試辦，台灣人壽則是12月開始試辦，目前試辦期間都尚未到達。