國銀去化人民幣資金孔急，使兆豐銀行舉辦日盛國際租賃8.25億聯貸案，不僅快速成案，還創下超高超額認購潮。兆豐銀對此指出，該聯貸案已順利完成簽約，只在短短不到二個月內成案，還創下1.65倍超額認購潮。

國銀為避免踩雷，相繼對大陸收緊銀根，尤以大型行庫為最，這也使得在人民幣存款的資金去化上，也出現難題，因此若碰到台商企業集團有案子，國銀都會盛情捧場，日盛國際租賃的超額認購潮可說相當程度反映該現象。

除兆豐銀行為統籌主辦暨管理銀行外，該案尚有華南銀行、土地銀行、上海銀行、富邦華一銀行、彰化銀行等共同主辦，另有其他4家銀行合計10家銀行參貸共襄盛舉。

兆豐銀也表示，本次人民幣8.25億元聯貸案是日盛租賃發展至今取得最大金額的銀行融資，並以不到兩個月即完成籌組及簽約，足見銀行團對日盛租賃最大的支持。兆豐銀行總經理蔡永義及日盛租賃董事長許玉樹特別以視訊連線方式完成簽約。

兆豐銀指出，借款人日盛租賃為國內日盛國際租賃的全資大陸子公司，其承襲台灣母公司專業營運經驗，自102年成立以來已陸續於蘇州、上海、東莞、南京等地設立營運據點，就近為當地中小企業提供機器設備的融資租賃，成功佈局華東、華南地區的租賃事業版圖。借款人近年營運規模逐步擴大，尤其在109年、110年新冠肺炎疫情期間獲利不減反增，顯見其風險控管得宜，獲利情況相對亮眼，營運已達規模，在中國租賃行業經營環境持續優化、市場需求尚有成長空間等利基下，應可持續維持成長動能。

對於借款人的母公司日盛國際租賃，兆豐銀表示，日盛國際租賃深耕台灣市場40年，穩坐國內前三大重車租賃公司地位，已與往來客戶建立長期且深厚的情感，深獲台灣中小企業的信賴，今年是日盛國際租賃成立40周年的重要里程碑，在年終將屆之際，其全資子公司又取得本次龐大金額的聯貸案，不僅是業務表現優異獲得稱許，金融同業更是看好集團的後續發展。