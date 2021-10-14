搜救人員10時34分於鹽田水域內找到落海民眾遺體。（第一一岸巡隊提供／劉秀芬台南傳真）

海巡署第六巡防區指揮部於今日凌晨0時45分獲民眾通報，台南七股鹽田有民眾採蚵失蹤疑似落海，海巡及警消前往救援，3時1分發現疑似失蹤民眾自潟湖海堤水門沖入七股鹽田水域，因水域漲潮及視線不佳，直到10時34分才尋獲民眾遺體，已送往台南市立殯儀館相驗，落海死亡原因還待調查釐清。

海巡署南部分署第一一岸巡隊表示，接獲通知後立即啟動救援機制，並同步通報台南市政府消防局第3大隊佳里分隊、七股分隊及台南市政府警察局佳里分局趕赴現場救援。

南部分署第一一岸巡隊將軍責任區接獲通報後，立即整合責任區救援能量並調派救生艇前往救援，抵達七股鹽田海堤1號水門現場後，經現場評估救生艇無法下水搜救。

約03時01分協尋時，發現疑似失蹤民眾自潟湖海堤水門沖入七股鹽田水域，現場海巡與消防人員以手勾手方式下水地毯式搜索，後續因水域漲潮及視線不佳，海巡署派遣1架次無人機1艇16車38人次於岸際持續搜尋，於10時34分，搜救人員於鹽田水域內找到落海民眾遺體。

南部分署第一一岸巡隊表示，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將派員馳赴執行救援。