「雙星計畫」是臺大雲林分院2018年起推動遠距醫療，與成大醫院斗六分院聯手跨越醫院藩籬，以跨院排班模式共享急重症的醫療人力，2家醫院的急診病患透過聯合值班與遠距醫療，夜間、假日也有專科會診，減少病人跨縣市轉診就醫。（臺大雲林分院提供）

臺大雲林分院傳承總院緩合醫療病房的經驗及整合雲林地區在地的社區照顧資源，讓末期病患在家走完人生最後一哩路，2020年新冠肺炎爆發後安寧居家團隊訪視的次數比前一年還多200人次！此一服務品質獲得首屆舉辦的台灣永續行動獎銀獎肯定。（臺大雲林分院提供）

「罕見疾病全人照護服務計畫」是臺大雲林分院2019年4月間成立罕見疾病中心以來，提供一站式醫學中心級的服務，使罕病患者與家屬的就醫之路不孤單，成立短短2年已成功協助91個個案，讓雲嘉地區的民眾免於就醫奔波之苦。（臺大雲林分院提供）

臺大雲林分院傳承總院緩合醫療病房的經驗及整合雲林地區在地的社區照顧資源，讓末期病患在家走完人生最後一哩路，2020年新冠肺炎爆發後安寧居家團隊訪視的次數比前一年還多200人次！此一服務品質獲得首屆舉辦的台灣永續行動獎銀獎肯定。

由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的「TSAA台灣永續行動獎」13日揭曉，共138家單位、225件參賽，臺大雲林分院參賽的3項行動專案「雙星計畫：以病人為中心之偏鄉醫療智慧共享」、「安寧居家－全程相伴、疫起守護」、「罕見疾病全人照護服務計畫」分別囊括金、銀、銅獎。

「雙星計畫」是臺大雲林分院2018年起推動遠距醫療，與成大醫院斗六分院聯手跨越醫院藩籬，以跨院排班模式共享急重症的醫療人力，2家醫院的急診病患透過聯合值班與遠距醫療，夜間、假日也有專科會診，減少病人跨縣市轉診就醫。

臺大醫院雲林分院2006年成立安寧醫療照顧團隊，創立走動式的安寧居家療護服務，成員有醫師、護理人員、社工師、宗教關懷人員、志工。新冠肺炎疫情爆發後，各大醫院執行住院探病限制，安寧居家照護的需求大增，該院安寧居家團隊無懼疫情持續進行居家照顧，守護末期患者在宅照護的品質，2020年總訪視人次與2019年相較多了200人次。

該院統計，2020年在宅善終比率高達67.5％，往生前30天急診就診比率僅9.7％，成功圓滿個案人生最後一哩路。

「罕見疾病全人照護服務計畫」是該院2019年4月間成立罕見疾病中心以來，提供一站式醫學中心級的服務，使罕病患者與家屬的就醫之路不孤單，成立短短2年已成功協助91個個案，讓雲嘉地區的民眾免於就醫奔波之苦。

臺大雲林分院副院長馬惠明、社區及家庭醫學部洪壽宏主任、罕見疾病中心主任楊豐榮13日代表該院領獎。

院長黃瑞仁表示，臺大醫院雲林分院深耕雲林邁向第18個年頭，發展急重難罕，更積極照顧弱勢族群，衷心感謝同仁一步一腳印的努力，看到民眾的需求，建構團隊落實創新及令人感動的永續發展目標。