高雄市鹽埕區府北路城中城大樓14日凌晨發生火警，高雄市消防局共出動75車159人趕往現場，一夜灌救，並逐戶、逐樓清查，把受困民眾救出。（中央社提供）

高雄「城中城大樓」失火釀46人死亡、41人受傷，檢警不排除人為縱火，其中大樓住戶集中在7至11樓，多為老弱傷殘與弱勢人士，PTT上有網友透露大樓內部狀況，7樓以下樓層幾乎都泡在屎尿廢水裡，還有荒廢的百貨公司內常聚集遊民，也有多處焚燒痕跡，痛批「城中城是集合住宅徹底崩壞的典範」、「今日的悲劇可說注定會發生」。

1名網友在PTT上代替友人發文，該名友人已進出城中城大樓數次，直言「今日的悲劇可說是註定會發生的，而各縣市還有無數同樣的未爆彈」，他說城中城7到11樓本來就是套房，不屬違法隔間，而7樓以下依序是國宮戲院、城中城證券、城中城百貨、冰宮，已在2017年全部廢棄，12樓也是間廢棄餐廳。

網友透露大樓內部狀況，7樓以上的樓層幾乎都泡在屎尿廢水裡，還有荒廢的百貨公司內常聚集遊民，也有多處焚燒痕跡，痛批「今日的悲劇可說註定會發生」。（翻攝自PTT）

高雄「城中城大樓」失火釀46人死亡、41人受傷，不排除人為縱火，其中大樓住戶集中在7至11樓，多為老弱傷殘與弱勢人士。（取自Google Map）

高雄「城中城大樓」失火釀46人死亡、41人受傷，不排除人為縱火，其中大樓住戶集中在7至11樓，多為老弱傷殘與弱勢人士。（取自Google Map）

PO文指出，國宮戲院上方有全棟糞管經過，年久失修之下近200席座位常年浸泡在屎尿廢水裡，而頂樓餐廳也同樣浸泡在污水與廢棄物中，倒閉的證券公司內部堆放巨量易燃雜物，百貨公司內常有遊民出沒，有多處焚燒痕跡，疑似是煮食、照明、或純粹精神問題想放火，「7到11層的居民，就生活在這樣屎尿污水老鼠蟑螂橫行的地方。」

PO文繼續提到，城中城是集合住宅徹底崩壞的典範，住戶一窮二白什麼都沒有，讓都更的可能性完全為0，除非市府判為危樓、斷水斷電，否則這些一無所有的住民還是會回來住。「城中城大樓」在當地有「高雄第一鬼樓」別稱，14日凌晨3點全棟12樓陷入火海，目前已87人送醫，其中46人確定死亡，41人受傷，警方不排除人為縱火，已帶回4人調查。