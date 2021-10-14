日本製鐵14日表示，已對豐田汽車以及寶山鋼鐵分別提出其獨家專利遭到侵權的訴訟。

這家日本最大鋼鐵廠明確指出，因無方向性電磁鋼板相關專利，遭到日本豐田汽車，以及中國大陸寶鋼侵權，因此向每家公司各要求200億日圓、約1.76億美元的賠償金。

同時，日本製鐵也已向東京地方法院申請暫時處分，要求豐田停止電動車生產製造與銷售等營業活動。