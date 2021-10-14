《國際產業》日本製鐵控豐田、寶鋼侵權 各求償1.76億美元 16:502021/10/14 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本製鐵14日表示，已對豐田汽車以及寶山鋼鐵分別提出其獨家專利遭到侵權的訴訟。 這家日本最大鋼鐵廠明確指出，因無方向性電磁鋼板相關專利，遭到日本豐田汽車，以及中國大陸寶鋼侵權，因此向每家公司各要求200億日圓、約1.76億美元的賠償金。 同時，日本製鐵也已向東京地方法院申請暫時處分，要求豐田停止電動車生產製造與銷售等營業活動。 《台北股市》外資歸隊 三大法人買超31.01億元 日本製鐵認專利遭侵害 大動作提告豐田與寶鋼 #日本製 #侵權 #豐田 #寶鋼 #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美9萬噸移動基地部署日本 陸專家：在高強度衝突中生存能力有限 11:152021/10/14 兩岸 《國際產業》達美航空業績亮眼 警告油價飆漲將導致Q4虧損 10:362021/10/14 財經 兆豐銀主辦日盛國際租賃8.25億人民幣聯貸 創下1.65倍超額認購熱潮 16:562021/10/14 財經 新制學測倒數100天 Snapask時課問註冊人數破30萬 10:422021/10/14 生活 寶德及信實兩家13日送件申請上櫃案 20:432021/10/13 財經 KPMG投入15億美元 幫客戶減碳與培育員工 15:232021/10/14 財經 原料缺 航價飆 機械業毛利減２成 04:102021/10/13 財經焦點 《今日財經懶人包》美台通膨壓力增 美CPI勁揚 進口車喊漲 08:042021/10/14 財經 斗南農民改革聯盟 控陳吉仲違法濫權 04:102021/10/14 地方新聞 桃園國際採購商機大會 雙引擎推升企業拓銷全球 10:202021/10/14 財經 陸擴大粗鋼限產 鎖定京津冀 04:102021/10/14 產業特刊 財經熱門新聞 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 通膨危機 下周油價將創近3年新高 95汽油衝30.7元 - 財經 北京無統一時間表 不會主動武統 - 產業財經 - 旺報 1間中古電梯大樓vs3間老公寓 哪個賺？網一面倒：想也知道 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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