《國際經濟》德經濟機構大砍今年GDP預測 下調為2.4％ 16:502021/10/14 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國數家頂尖的經濟研究機構周四共同地下調了德國今年經濟成長預測，從3.7%大幅下調為2.4%。供應鏈的瓶頸問題，持續困擾著該歐洲最大經濟體的製造業。 但這些機構上調了明年的經濟成長預測，從3.9%上調為4.8%。並表示，德國經濟在2022年將達到正常的經濟能量利用水準。 研究機構還指出，德國明年通膨將來到2.5%；2023年預計為1.7%。 《國際經濟》續漲創新高 韓9月進出口物價指數再升 梅克爾風範 陳冲：政治歧見不應影響財經政策延續 #調為 #德國 #研究機構 #經濟成長預測 #國際經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》法商陽獅Q3成長超預期 上調全年展望 14:512021/10/14 財經 《金融》渣打銀：全球經濟不均衡復甦第2階段 美歐股勝亞股 12:182021/10/14 財經 《科技》研調罕見聚焦地緣政治 探討兩岸先進製程 13:092021/10/14 財經 陸央行行長易綱：中國通膨總體溫和 12:352021/10/14 兩岸 《國際經濟》歐洲天然氣飆漲 普丁駁斥當作武器使用 10:532021/10/14 財經 封城措施令澳洲9月失業率攀升至4.6％ 10:202021/10/14 財經 美辭職人數創高 職缺仍逾千萬 04:102021/10/14 全球財經 《金融》陳沖：以梅克爾為鏡 看台灣的困境 10:192021/10/14 財經 《國際經濟》油價漲不停 傳白宮找上油氣商獻策 16:332021/10/14 財經 《國際經濟》聯準會9月會議紀要：最快11月中開始縮表 10:022021/10/14 財經 美國務次卿會蕭美琴 續推台美經濟夥伴對話 04:102021/10/14 焦點要聞 財經熱門新聞 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 通膨危機 下周油價將創近3年新高 95汽油衝30.7元 - 財經 北京無統一時間表 不會主動武統 - 產業財經 - 旺報 1間中古電梯大樓vs3間老公寓 哪個賺？網一面倒：想也知道 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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