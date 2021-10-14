德國數家頂尖的經濟研究機構周四共同地下調了德國今年經濟成長預測，從3.7%大幅下調為2.4%。供應鏈的瓶頸問題，持續困擾著該歐洲最大經濟體的製造業。

但這些機構上調了明年的經濟成長預測，從3.9%上調為4.8%。並表示，德國經濟在2022年將達到正常的經濟能量利用水準。

研究機構還指出，德國明年通膨將來到2.5%；2023年預計為1.7%。