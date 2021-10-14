台中太陽職業籃球隊宣布與聯新國際醫療集團共同簽訂策略聯盟，在台體大聯新運醫中心舉行簽約儀式，發表精準運動醫學的5大特色，包括精準檢測、精準訓練、精準醫療、精準復健以及精準回場評估，提供球員們專屬的綠色通道，並透過頂尖的運動醫學團隊24小時照顧球員，給予全方位的健康醫療與精準運動醫學照護。

運動局長李昱叡受邀出席表示，市長盧秀燕對於運動非常重視，日前已和T1太陽隊球團召開記者會宣布中市首支職籃成軍，感謝聯新運醫的醫療協助，透過運動醫學和科學的支持，可讓選手們在訓練上有更多保護、避免運動傷害，甚至提升運動能力表現，期待未來和台中太陽隊一起合作能帶動籃球運動熱潮，讓在地優秀球員留在台中追逐籃球夢，培植更多籃球運動人才。

頂尖的運動醫學團隊24小時照顧球員，給予全方位的健康醫療與精準運動醫學照護。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

聯新國際醫療集團總執行長張煥禎指出，這次與台中太陽職業籃球隊合作，將提供全方位的健康醫療與精準運動醫學照護，為每位球員建立健康檔案，一旦發生受傷或生病，將針對球員個別狀況進行檢查、治療。

台中太陽隊總經理汪蔚傑強調，聯新運動醫學團隊長期照顧國內頂尖運動選手、職業籃球隊、職業棒球隊及國家隊選手，經驗豐富，是教練團的最佳後援，不管球員在健康或受傷的狀態，都可以與醫療團隊溝通，期望這次合作可以提升球隊戰力，締造雙贏佳績。

台中太陽隊長陳靖寰盼透過聯新運醫的資源，可以檢測自己的身體狀況，改善、調整身體，對球隊十分有幫助，也感受到球團給予球員的照顧。

運動局指出，精準檢測整合高端健康檢查、運動能力檢測、動靜態足底壓力分析、身體弱連結評估；精準訓練則是由運動醫學專科醫師與運醫教練依據檢測報告共同訂定訓練計畫，確保每位球員的訓練發揮成效；而精準回場評估對於運動員傷後回場的時機判斷非常重要，藉由科學化數據及動作影像分析，確認球員恢復狀況良好後，才讓球員安心回場比賽。