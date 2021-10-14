經濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）為聚焦推動南部科技產業園區之數位轉型競爭實力，於高軟園區數位轉型共創基地打造「5G XR O-RAN實驗場」，14日與工業局、高市府、HTC及資策會共同揭牌啟用，現場亦邀請到日月光、光寶及恩智浦等製造業者共襄盛舉，未來此5G專網研發平臺也將免費提供企業與園區內廠商共同合作申請研發或測試運用，期透過5G帶來突破性的開創與變革，引領製造業與資服業建構在地示範案例，為南部帶來實質商機擴散的加乘效益。

加工處處長楊伯耕表示，高雄軟體園區位於亞洲新灣區5G AIoT創新園區的核心地帶，為南部發展5G AIoT軟體科技應用的重要示範據點，今年適逢科技產業園區更名，5G XR O-RAN實驗場的揭牌啟用，亦象徵揭開南部製造產業正式邁入5G應用元年之序幕，為滿足逐年溢增的數位科技需求，積極擴建高軟園區二期，讓更多企業投資進駐，以擴大南部數位科技產業聚落規模，帶動產業數位轉型。

加工處與資策會創生處合作建置高軟數位轉型共創基地，於今年六月份正式啟用，為配合高雄新興科技企業在服務產業發展與數位轉型相關活動需求增加，免費開放區內外單位共同申請使用數位轉型共創基地空間；為培育在地數位轉型人才、帶領產業與人才南向，爭取推動南部園區數位轉型人才培育基地計畫，建構在地製造產業POC實證案例，期盼實現在地化數位轉型價值共創，協助企業提升整體競爭力，活絡科技產業園區數位化能量。