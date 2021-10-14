高雄市鹽埕區「城中城」大樓大火造成重大傷亡；副總統賴清德表示，政府會傾全力妥善處理後續，也會釐清事故原因，避免憾事再度發生。
賴清德在臉書指出，傳來令人傷痛的消息，對於逝去的生命感到萬分不捨及遺憾。
他說，高雄市政府目前仍在積極搜救中，蔡總統也責成行政院全力協助市府，做好安置民眾、照護傷患等相關後續事宜。
他表示，對於此一不幸事故，政府會傾全力妥善處理後續，也會釐清事故原因，避免憾事再度發生。
賴清德表示，致上最深切的哀悼，也感謝參與救災的消防員及所有單位，祈願亡者安息、傷者早日康復。
高雄市鹽埕區「城中城」大樓大火造成重大傷亡；副總統賴清德表示，政府會傾全力妥善處理後續，也會釐清事故原因，避免憾事再度發生。
賴清德在臉書指出，傳來令人傷痛的消息，對於逝去的生命感到萬分不捨及遺憾。
他說，高雄市政府目前仍在積極搜救中，蔡總統也責成行政院全力協助市府，做好安置民眾、照護傷患等相關後續事宜。
他表示，對於此一不幸事故，政府會傾全力妥善處理後續，也會釐清事故原因，避免憾事再度發生。
賴清德表示，致上最深切的哀悼，也感謝參與救災的消防員及所有單位，祈願亡者安息、傷者早日康復。
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