高雄市鹽埕區「城中城」大樓大火造成重大傷亡；副總統賴清德表示，政府會傾全力妥善處理後續，也會釐清事故原因，避免憾事再度發生。

賴清德在臉書指出，傳來令人傷痛的消息，對於逝去的生命感到萬分不捨及遺憾。

他說，高雄市政府目前仍在積極搜救中，蔡總統也責成行政院全力協助市府，做好安置民眾、照護傷患等相關後續事宜。

他表示，對於此一不幸事故，政府會傾全力妥善處理後續，也會釐清事故原因，避免憾事再度發生。

賴清德表示，致上最深切的哀悼，也感謝參與救災的消防員及所有單位，祈願亡者安息、傷者早日康復。